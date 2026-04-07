Parco dei Castelli Romani Giovedì 16 Aprile dalle ore 9 alle 13 1^ Festa di Primavera nella Riserva di Tor Caldara ad Anzio

Giovedì 16 aprile, nella Riserva di Tor Caldara a Anzio, si terrà la prima Festa di Primavera, con inizio alle ore 9 e termine alle 13. L’evento è organizzato dall’Ente Parco dei Castelli Romani, che si occupa della gestione dell’area protetta. La manifestazione prevede attività e iniziative aperte al pubblico, con particolare attenzione alle famiglie e agli appassionati di natura. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

L’iniziativa rappresenta un momento di incontro tra Istituzioni, cittadini, scuole e appassionati di natura, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale del territorio e promuovere la cultura della sostenibilità integrata. Sarà inoltre l’occasione per presentare le novità e i progetti in agenda, per rafforzare il dialogo tra enti, comunità e visitatori. «La Festa di Primavera – dichiara il Presidente dell’Ente Parco, avv. Ivan Boccali – sarà un momento di incontro da non perdere: passeggiate per tutti, studenti che svolgeranno attività all’aria aperta, momenti di confronto e anche qualche attesa anticipazione sul futuro di questa preziosa Riserva regionale». 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Parco dei Castelli Romani. Giovedì 16 Aprile dalle ore 9 alle 13, 1^ Festa di Primavera nella Riserva di Tor Caldara ad Anzio Parco dei Castelli Romani. Domenica 15 Febbraio “Urbantrek geologico” a Rocca Priora e “Una casa per tutti” alla Riserva di Tor Caldara ad AnzioCronache Cittadine AL PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI (Luciana Vinci) Domenica 15 Febbraio si segnalano due interessanti eventi: “Urbantrek... Parco Regionale Dei Castelli Romani. Venerdì 20 incontro sull’escursionismo nel territorio. Sabato 21 a Tor Caldara ad Anzio “Il Sentiero delle Parole”…Cronache Cittadine PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI (Luciana Vinci) – I programmi e gli eventi del fine settimana al Parco. Temi più discussi: Pasqua tra natura e tradizione nel Parco dei Castelli Romani; Genzano e Nemi: Cosa resta dei boschi dei Castelli Romani; Castelli Romani, dove andare a Pasquetta: i sentieri più spettacolari per escursioni indimenticabili; Anzio, giovedì 16 Aprile la prima edizione della Festa di Primavera alla Riserva Naturale di Tor Caldara con il Parco Regionale dei Castelli. Castelli Romani, dove andare a Pasquetta: i sentieri più spettacolari per escursioni indimenticabiliPasquetta ai Castelli Romani: guida completa ai sentieri più belli tra lago di Nemi, Tuscolo e boschi del Parco. Itinerari, consigli e percorsi da non perdere ... castellinotizie.it Anzio, giovedì 16 Aprile la prima edizione della Festa di Primavera alla Riserva Naturale di Tor Caldara. Con il Parco Regionale dei CastelliAnzio, giovedì 16 Aprile la prima edizione della Festa di Primavera alla Riserva Naturale di Tor Caldara. Con il Parco Regionale dei Castelli ... meridiananotizie.it Urgente sul litorale romano o castelli romani BRUNILDE STA PER PARTORIRE CERCHIAMO STALLO SOLO PER IL TEMPO DELLO SVEZZAMENTO Carattere tranquillo ed affettuoso Alla fine dello svezzamento saranno ripresi sia lei che i cuccioli. Solo pers - facebook.com facebook