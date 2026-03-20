Il Comune diventa smart | arriva l’assistente virtuale basato su intelligenza artificiale per guidare i cittadini

Il Comune introduce un assistente virtuale alimentato da intelligenza artificiale che permette ai cittadini di accedere facilmente a informazioni e pratiche amministrative. Questo nuovo strumento è stato adottato per rendere più semplice e immediato il rapporto tra i cittadini e i servizi comunali. L'assistente è disponibile online e fornisce risposte rapide a domande frequenti, riducendo i tempi di attesa e semplificando le procedure.

Intelligenza artificiale al servizio dei cittadini: informazioni e pratiche a portata di click.. Più smart e vicina ai cittadini. L’Amministrazione Comunale di Sant’Anastasia annuncia il lancio di un chatbot evoluto basato su intelligenza artificiale generativa, un nuovo strumento digitale progettato per trasformare e semplificare il rapporto tra ente e cittadino. L’assistente virtuale, integrato direttamente sul sito istituzionale https:www.comune.santanastasia.na.itit e sullo Sportello telematico polifunzionale, agirà come un vero e proprio “ amico digitale “. Il suo compito sarà quello di accompagnare l’utente passo dopo passo nella navigazione dei contenuti, nella ricerca di informazioni e, soprattutto, nella presentazione di pratiche online. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Il Comune diventa smart: arriva l’assistente virtuale basato su intelligenza artificiale per guidare i cittadini Articoli correlati L'intelligenza artificiale sbarca a Tursi: nasce Zenia, l'assistente virtuale del ComuneIl Comune di Genova lancia Zenia, il nuovo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, pensato per semplificare e rendere più immediato... Smart tour: tecnologie, intelligenza artificiale e realtà virtuale al servizio del buon turismoSono stati presentati stamattina, martedì 24 febbraio, a Jesolo, i primi risultati del progetto europeo “Smart Tour”, iniziativa che punta a innovare... ENG SUB |FULLThe King's Avatar S1-S3 | Yuewen Animation Altri aggiornamenti su Comune diventa Temi più discussi: Progetto Ricerca Sponsor - Rigenerazione Urbana a Ponente 2026; Bojano primo in Molise: arriva GisMaster per l'edilizia digitale; La solidarietà diventa smart: nel santuario di Bra arrivano i totem per le offerte digitali; Open Fiber porta la fibra ottica FTTH a Castel di Sasso. Castel di Sasso (CE). Il borgo diventa smart grazie alla fibra ottica FTTH di ‘Open Fiber’Lavoro agile e coworking ora sono una realtà. Già attivo per circa 150 unità immobiliari il servizio di connettività a banda ultra larga realizzato n ... teleradio-news.it In vista le notifiche digitali Il Comune vuole essere più smartIl Comune diventa più smart. Parteciperà infatti all’avviso pubblico per entrare nella piattaforma delle notifiche digitali, progetto finanziato dall’UE con fondi Next Generation, Pnrr. L’affidamento ... lanazione.it