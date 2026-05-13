Al Roseto di Roma arriva l’intelligenza digitale che monitora il giardino | ecco come funziona

Al Roseto di Roma è stata installata una tecnologia di intelligenza digitale che si occupa di monitorare il giardino. Questo sistema utilizza dispositivi elettronici per raccogliere dati su condizioni ambientali, come temperatura, umidità e crescita delle piante. Le informazioni vengono trasmesse a un centro di controllo che le analizza in tempo reale. L’obiettivo è migliorare la gestione e la cura delle piante presenti nell’area verde.

Al Roseto di Roma arriva una nuova forma di intelligenza digitale pensata per osservare, monitorare e valorizzare il giardino. Il progetto si chiama “ Rosae in Urbe ” e porta tecnologie innovative dentro uno dei luoghi botanici più suggestivi della Capitale. Non si tratta di sostituire la cura umana, ma di affiancarla con strumenti in grado di leggere meglio le esigenze delle piante, raccogliere dati utili e trasformare il Roseto in un laboratorio urbano dove natura, ricerca e patrimonio pubblico dialogano in modo nuovo. Che cos’è “Rosae in Urbe”, il progetto digitale per il Roseto di Roma. “ Rosae in Urbe ” è un progetto sperimentale realizzato da AGRISKY S.🔗 Leggi su Funweek.it

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