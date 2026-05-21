Con i campionati che si avviano alla conclusione, le voci di mercato tornano a circolare. In particolare, si parla di un calciatore che si concentra esclusivamente sull’Inter e sulla conquista della Champions League. Radio mercato ha ripreso a diffondere notizie e indiscrezioni, mentre alcuni osservatori considerano ormai chiusi i giochi per questa stagione. La squadra nerazzurra sembra puntare tutto sugli ultimi impegni ufficiali per portare a casa un obiettivo importante.

Radio mercato sta riprendendo a funzionare, coi campionati al tramonto. Per qualcuno gli obiettivi sono già terminati. L’ Inter ne ha raggiunti due, Scudetto e Coppa Italia, trascinata una volta di più dal suo capitano Lautaro Martinez. Si è notato quando ha giocato e quando due infortuni lo hanno tenuto fuori, per le difficoltà (legate soprattutto al periodo coinciso col primo stop a febbraio) che i nerazzurri hanno avuto nel mantenere la stessa media realizzativa. I 22 gol stagionali, settima annata di fila oltre la doppia cifra e sesta sopra quota venti, raccontano solo in parte l’impatto in termini di leadership che l’argentino ha sulla squadra, dovuto al lavoro “sporco“ che si sobbarca e alla capacità di tenere i compagni sulla corda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lautaro, c’è solo l’Inter: "Vuole la Champions"

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