Inter risentimento al polpaccio per Lautaro | non vuole rischiare niente Como

Lautaro Martinez ha subito un risentimento al polpaccio e ha deciso di non partecipare alla partita contro il Como. L’attaccante argentino, che aveva segnato una doppietta contro la Roma nel suo ultimo turno, aveva fatto il suo ritorno in campo dopo un infortunio. La sua assenza si aggiunge alle altre indisponibilità della squadra in vista delle prossime sfide. La società non ha ancora comunicato i dettagli dell’infortunio.

Un altro stop per Lautaro Martinez. Sempre a causa del polpaccio sinistro. Non si tratta di una ricaduta perché l’infortunio stavolta ha toccato un altro punto, sul soleo. Ma certamente è un motivo sufficiente per creare un certo allarme in casa Inter. Il capitano, che era tornato in campo nella domenica di Pasqua a 46 giorni dall’incidente di Bodo segnando una doppietta, dovrà saltare almeno il Como. La speranza di Chivu è poterlo riavere la settimana prossima per la sfida di venerdì 17 a San Sito contro il Cagliari, perché gli esami strumentali effettuati all’Humanitas di Rozzano hanno escluso danni gravi. Domenica sera al Sinigaglia invece toccherà a Pio Esposito affiancare Marcus Thuram in attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, risentimento al polpaccio per Lautaro: non vuole rischiare, niente Como Lautaro, nessuna lesione: risentimento al polpaccio sinistro, Chivu punta a riaverlo per il derbyIl verdetto è arrivato: Lautaro Martinez ha riportato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Leggi anche: Fiorentina Inter, Lautaro out al Franchi: Chivu non vuole rischiare! Ecco quando può rientrare Temi più discussi: Bologna, si ferma anche Dominguez: stop di un mese; L'arrivo di Perin al J Medical: esami strumentali dopo il fastidio al polpaccio; Lautaro Martinez titolare con Roma? Inter spera, come sta dopo infortunio; Indisponibili e squalificati in vista della 32^ giornata. FLASH | Inter, nuovo infortunio per Lautaro! I tempi di recuperoInfortunio Lautaro - Pessime notizie per l'Inter e per il fantacalcio: nuovo infortunio per Lautaro Martinez. L'attaccante ... fantamaster.it Risentimento al polpaccio per Mandragora: niente Fiorentina-Inter per il centrocampistaNiente Fiorentina-Inter per Rolando Mandragora. Il centrocampista dei viola ha accusato ieri un piccolo risentimento al polpaccio e di conseguenza lo staff medico del club gigliato ha preferito non ... tuttomercatoweb.com Inter, altro stop per Lautaro Martínez: risentimento muscolare al polpaccio, salta il Como - facebook.com facebook L' #Inter firma il manifesto di @ParoleOstili. Perché la critica fa parte del tifo. L'umiliazione no x.com