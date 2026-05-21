L' attualità di Craxi il libro di Di Bartolo e Giuliano

A oltre venticinque anni dalla sua morte, Bettino Craxi rimane un punto di riferimento nelle discussioni politiche e storiche italiane. Il libro di Di Bartolo e Giuliano analizza il suo ruolo e il suo impatto nel panorama nazionale, offrendo approfondimenti sui momenti più significativi della sua carriera. La figura di Craxi continua a suscitare interesse e dibattiti tra studiosi e cittadini, mantenendo vivo un capitolo importante della storia politica italiana.

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Oltre un quarto di secolo dopo la sua scomparsa, Bettino Craxi continua a occupare un ruolo centrale nel confronto politico e storico italiano. Un interesse ancora vivo, emerso con particolare forza durante la presentazione del volume Hammamet ricorda Bettino, firmato da Salvatore Di Bartolo e Roberto Giuliano, ospitata nella prestigiosa cornice di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. L'incontro, promosso dal senatore Salvatore Sallemi, vicecapogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, ha registrato una partecipazione di pubblico particolarmente ampia, segno di quanto la figura di Craxi continui ancora oggi a suscitare attenzione, interesse e confronto tra generazioni diverse. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'attualità di Craxi, il libro di Di Bartolo e Giuliano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Antonella Di Bartolo e Bartolo Vultaggio al liceo Galilei per "Capaci di"Anche quest'anno il Comune di Pescara organizza "Capaci di", il ciclo di giornate della legalità voluto dall'assessorato comunale alle Politiche... Umbria al Salone del Libro. L’attualità di San Francesco"La nostra presenza a Torino non vuole essere solo una vetrina della grande editoria e del talento letterario, ma un vero e proprio laboratorio di... HAMMAMET RICORDA BETTINOLa presentazione del libro Hammamet ricorda Bettino, scritto da Salvatore Di Bartolo e Roberto Giuliano e dedicato agli ultimi ... opinione.it DI BARTOLO E GIULIANO RIPORTANO BETTINO CRAXI IN SENATOIn un momento delicato della sua vita, Bettino Craxi trovò sulle rive tunisine non solo una terra ospitale, ma un popolo capace di abbracciare chi arriva da lontano con il rispetto e la discrezione pr ... opinione.it