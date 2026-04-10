Lush in crescita? Il fatturato sale a 843,7 milioni di euro

Lush ha annunciato risultati positivi per l’esercizio 2025, con un fatturato che ha raggiunto i 843,7 milioni di euro. L’azienda ha registrato un incremento delle vendite e ha ridotto le perdite, anche in un contesto di aumento dei prezzi del cacao. Questi dati sono stati comunicati ufficialmente dall’azienda, che ha evidenziato una crescita rispetto all’anno precedente.

L’iconica azienda beauty Lush ha chiuso l’esercizio 2025 nettamente in positivo. L’aumento delle vendite e la riduzione delle perdite sono dati reali, nonostante l’impennata dei prezzi del cacao. Come ha affermato la stessa azienda, il fatturato del 2025 è stato di 736,2 milioni di sterline (843,68 milioni di euro). Ciò significa che i ricavi sono cresciuti dell’8%, con un incremento del 7% nei negozi fisici e del 13% sulle piattaforme digitali. Lush continua a crescere: fatturato di 843,7 milioni per il 2025. Le vendite complessive del marchio che includono anche partner e associati esterni al gruppo sono pari a 836,7 milioni di sterline, in aumento del 9,2% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lush in crescita? Il fatturato sale a 843,7 milioni di euro Macron, fatturato record. Sale a 244 milioniMacron chiude il 2025 con un nuovo record di fatturato pari a 244,4 milioni di euro, in crescita del 9,3% rispetto ai 223,6 milioni del 2024. Brunello Cucinelli, il fatturato decolla: sfiorati i 370 milioni di euro in soli tre mesiUn fatturato in crescita del +14% e ricavi complessivi per oltre 300 milioni di euro.