L' attentato di Modena e i trascorsi burrascosi della procura tra prudenza e lotte intestine

Da iltempo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attentato avvenuto a Modena ha portato all'apertura di indagini da parte delle autorità locali, che finora si sono mosse con attenzione e cautela. La Procura ha avviato le verifiche preliminari, rispettando le procedure standard per questo tipo di eventi. Nel frattempo, sono emersi alcuni passaggi che rivelano tensioni interne tra i componenti dell'ufficio, legate a divergenze di opinioni e strategie investigative. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono sviluppi più concreti.

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Prudenza. C'è un aspetto che emerge chiaramente dalle prime mosse investigative sul caso di Salim El Koundri: la prudenza della Procura di Modena. Una prudenza visibile soprattutto in ciò che, almeno per ora, non c'è: niente aggravante di terrorismo e nessuna premeditazione. Solo il delitto di tentata strage e le lesioni gravissime, contestate dalla pm Monica Bombana. Eppure, parallelamente, la gip Donatella Pianezzi, che ha convalidato l'arresto del 31enne di origini marocchine, parla di un gesto «efferato» e della volontà di colpire più persone possibile, una condotta peraltro facilmente replicabile in altri contesti urbani.   La Procura... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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