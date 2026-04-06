Cassino arresto per l’attentato di via Po | la svolta nelle indagini e il metodo della Procura

A Cassino, le forze dell’ordine hanno arrestato una persona coinvolta nell’attentato incendiario avvenuto il 21 marzo in via Po. L’operazione è stata condotta dalla Procura locale e dal Commissariato di polizia. L’episodio ha danneggiato una società che opera nel settore del gas, e l’arresto rappresenta un elemento chiave nelle indagini avviate per fare luce sull’accaduto.

Decisive le telecamere comunali per ricostruire i movimenti del fermato. Martedì l’udienza di convalida. Il procuratore Carlo Fucci: “Risposte rapide e lavoro di squadra contro ogni forma di criminalità” L’arresto eseguito dalla Procura della Repubblica di Cassino, insieme agli investigatori del Commissariato cittadino, segna un passaggio cruciale nell’inchiesta sull’attentato incendiario avvenuto la sera del 21 marzo in via Po, ai danni di una società operante nel settore dell’erogazione di gas e luce. Un episodio grave, inserito in una scia di azioni analoghe che negli ultimi mesi ha colpito il territorio. Una sequenza preoccupante ma che, fatta eccezione per due casi ancora senza responsabili, ha visto nella maggior parte delle vicende l’identificazione degli autori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Scomparsa Annabella Martinelli, possibile svolta nelle indagini: la Procura indaga per sequestro di personaC’è una possibile svolta nelle indagini sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la 22enne padovana che studia giurisprudenza a Bologna, svanita nel... Giuseppe Lacarpia ucciso in cella dopo femminicidio della moglie, svolta nelle indagini: non fu suicidioGiuseppe Lacarpi non si è suicidato in carcere ma ucciso in cella simulando una impiccagione volontaria. Temi più discussi: Cassino: lotta allo spaccio di stupefacenti della Polizia di Stato; Cassino – Incendio doloso di via Po: c’è un arresto; Sventa la truffa del finto carabiniere, 72enne fa arrestare un 20enne a Cassino; Cassino, smascherato il falso carabiniere: arrestato in flagranza di reato. Furgone distrutto da un incendio a Cassino, chi è l'arrestato. La pista dell'estorsione, ma lui nega tuttoSvolta decisiva nelle indagini sull'incendio del furgone avvenuto lo scorso 22 marzo a Cassino. Nella giornata di ieri è stato tratto in arresto Antonio Morra, residente ... ilmessaggero.it Cassino – Arrestato in flagranza autore di tentata truffa con il metodo del falso carabiniereNei giorni scorsi, a Cassino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, ... ilpuntoamezzogiorno.it Un appello alla pace, al cessate il fuoco, all’accesso agli aiuti umanitari nei luoghi in cui la guerra continua a distruggere vite e speranze arriva da Cassino. È l’appello delle famiglie che arrivano da Gerusalemme, Betlemme, dal campo profughi vicino a Hebro facebook