Latitante dal 2023 cerca di passare il confine ma viene arrestato a Fernetti
Un uomo latitante dal 2023 è stato arrestato al confine di Fernetti mentre cercava di passare in Slovenia. Si tratta di un individuo che aveva fatto perdere le sue tracce per diversi mesi e che è stato fermato durante un tentativo di attraversamento del confine. L’arresto è avvenuto in un'operazione condotta dalle forze dell'ordine, che lo hanno rintracciato e fermato prima che potesse raggiungere il paese straniero. Ora si trova in custodia in attesa di ulteriori procedure.
Un latitante in più dietro le sbarre dopo l'ennesimo tentativo di sconfinare in Slovenia dal valico di Fernetti. Alle 4 di notte tra il 19 e il 20 maggio, i carabinieri di Basovizza hanno fermato un'auto per un controllo. A bordo c'era un cittadino rumeno: da un rapido controllo a terminale è. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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