Latitante dal 2023 cerca di passare il confine ma viene arrestato a Fernetti

Un uomo latitante dal 2023 è stato arrestato al confine di Fernetti mentre cercava di passare in Slovenia. Si tratta di un individuo che aveva fatto perdere le sue tracce per diversi mesi e che è stato fermato durante un tentativo di attraversamento del confine. L’arresto è avvenuto in un'operazione condotta dalle forze dell'ordine, che lo hanno rintracciato e fermato prima che potesse raggiungere il paese straniero. Ora si trova in custodia in attesa di ulteriori procedure.

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