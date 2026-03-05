Scappato in Spagna per sfuggire al carcere latitante viene individuato ed arrestato

Un uomo ricercato per una condanna penale è stato arrestato in Spagna, dove aveva cercato rifugio per evitare l’esecuzione della pena. La sua latitanza è durata fino a quando le forze dell’ordine italiane, con l’aiuto delle autorità spagnole, lo hanno individuato e tratto in arresto. Ora dovrà scontare la condanna stabilita dal tribunale.

Ha cercato rifugio all'estero per evitare di scontare la pena cui era stato condannato, ma grazie all'impegno dell'Arma pagherà il proprio debito con la giustizia. Il grande lavoro dei carabinieri di Verona ha consentito loro di individuare e catturare in Spagna, a Barcellona, il 26 gennaio, un 35enne albanese che l'autorità giudiziaria italiana ha condannato, con sentenza definitiva, ad una pena di 5 anni, 10 mesi e 23 giorni di carcere per furto aggravato, detenzione abusiva di armi, guida in stato di ebbrezza, ricettazione aggravata e associazione per delinquere. Reati commessi dall'uomo a Vicenza, Carmignano di Brenta (PD), Castelfranco Veneto (TV), Castello di Godego (TV), Montecatini Terme (PT) e Verona, tra il 2014 e il 2017. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Latitante viene scovata nel vano ascensore di un condominio in zona stazione: la 45enne finisce in carcereDestinataria di un provvedimento restrittivo deve ora scontare la pena di 1 anno, 1 mese e 2 giorni per rapina aggravata e resistenza a Pubblico...

Fermano dopo 20 anni: arrestato in Spagna latitante per droga e armi. Rintracciato grazie a cooperazione internazionale.Un latitante albanese di 35 anni, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi, è stato arrestato in Spagna dopo...

Danilo Valeri, il baby-boss rapito a Ponte Milvio: preso un altro dei sequestratori, era scappato in SpagnaAveva partecipato al sequestro di Danilo Valeri, il 23 dicembre 2022, fuori dal locale Moku di Ponte Milvio, per poi sparire nel nulla. E mentre i suoi complici, Aboudramane Diaby e ... ilmessaggero.it

Spaccio internazionale di droga, latitante intercettato in SpagnaPer evitare di essere catturato e di finire quindi in carcere era fuggito dall’Italia, per scappare in Albania e poi trovare rifugio in Spagna. Grazie, però, ad un’operazione di alto profilo, condotta ... ilrestodelcarlino.it

