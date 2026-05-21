Latisana ritorna la Timent Run e parte la Timentina Run
A Latisana domenica 24 maggio si svolgeranno due corse ufficiali: la Timent Run 10K, gara riconosciuta dalla federazione italiana di atletica leggera, e la Timentina Run. La città si prepara ad accogliere gli atleti che parteciperanno a questa manifestazione, che torna dopo una pausa. La Timent Run 10K prevede una distanza di dieci chilometri e coinvolgerà partecipanti da diverse regioni. La Timentina Run, invece, si svolgerà nello stesso giorno, con percorsi dedicati.
Domenica 24 maggio Latisana tornerà a correre. Scatterà ufficialmente la Timent Run 10K, gara nazionale Fidal. Un appuntamento ormai classico che rimane una delle competizioni più prestigiose del calendario nazionale. Il percorso è veloce, ideale per battere record personali, tra le strade. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sullo stesso argomento
Aspettando la Timent Run a LatisanaMisurato e omologato ufficialmente il percorso gara della Timent Run di Latisana.
Liuc Run a Castellanza: tra sfida 10km e Family Run il 19 aprileIl 19 aprile Castellanza ospiterà la Liuc Run, evento che rappresenta il secondo atto del circuito Running People.
PRESENTATA LA TIMENT RUN, A LATISANA TORNA LA CORSA TRA SPORT, INCLUSIONE E TAGLIAMENTO Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/latisana/presentata-timent-run-latisana-cors facebook
Latisana, ritorna la Timent Run e parte la Timentina RunDomenica 24 maggio Latisana tornerà a correre. Scatterà ufficialmente la Timent Run 10K, gara nazionale Fidal. Un appuntamento ormai classico che rimane una delle competizioni più prestigiose del cale ... udinetoday.it
La Timent Run 10K 2025La 10 km curata dall’Athletic Club Apicilia è stata vinta dal keniano Ishmael Chelanga Kalale e dalla pordenonese Marina Paveglio. Dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia con la preziosa ... fidal.it