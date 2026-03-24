Aspettando la Timent Run a Latisana

Il percorso della Timent Run a Latisana è stato ufficialmente misurato e omologato. Questa procedura assicura che la distanza della gara sia precisa e certificata, rispondendo alle normative vigenti. La verifica è stata effettuata prima dell’evento, garantendo ai partecipanti che la corsa si svolgerà secondo gli standard stabiliti e con un percorso conforme alle aspettative.

Misurato e omologato ufficialmente il percorso gara della Timent Run di Latisana. Un passaggio fondamentale per garantire a tutti i partecipanti una gara precisa, certificata e all’altezza delle aspettative. Un grazie speciale va a Comando della Polizia Locale di Latisana per la disponibilità e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati A Latisana la commemorazione dei caduti e dispersi in RussiaC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Sabato 7... Leggi anche: Tragedia a Latisana: anziano uccide la moglie e si suicida