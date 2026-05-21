A Latina, un gruppo di studenti ha preso l’iniziativa di dialogare direttamente con le autorità locali, chiedendo di discutere questioni che riguardano la loro quotidianità. Durante gli incontri, i giovani hanno esposto alcune proposte concrete, come interventi nelle aree verdi e miglioramenti nei servizi di trasporto pubblico. La loro partecipazione ha portato a un confronto aperto con i rappresentanti istituzionali, trasformando il ruolo degli studenti da ascoltatori a protagonisti della discussione sulle scelte che li coinvolgono direttamente.

? Punti chiave Come hanno fatto gli studenti a ribaltare il ruolo delle autorità?. Quali proposte concrete hanno presentato i ragazzi ai vertici della città?. Chi sono le autorità che hanno accettato di ascoltare i giovani?. Come verranno applicate le soluzioni proposte dai ragazzi nel territorio?.? In Breve Partecipazione di Vittoria Ciaramella, Gregorio Capasso, Alessandro Porzi e Federica Censi.. Tre panel tematici hanno affrontato ambiti giuridici, scolastici e amministrativi.. Accordo quadro tra istituto San Benedetto, Assipromos e garante regionale Monica Sansoni.. Proposte degli studenti mirano a integrare il vissuto giovanile nelle strategie territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latina, gli studenti al comando: dialogano con le autorità locali

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