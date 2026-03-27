Il 1° aprile, gli studenti dell’istituto comprensivo “D’Annunzio” di Lanciano avranno l’opportunità di parlare via radio con un membro dell’equipaggio in orbita sulla Stazione spaziale internazionale. L’iniziativa si inserisce nel programma internazionale Ariss school contact, attivo da 25 anni, che permette agli studenti di comunicare direttamente con gli astronauti nello spazio. La comunicazione durerà alcuni minuti e sarà trasmessa in diretta.

“Quando un radioamatore di Lanciano, Maurizio Luciani, ha condiviso con noi la proposta l’abbiamo accolta subito con entusiasmo, ritenendola un’occasione imperdibile per i nostri ragazzi” dichiara la dirigente scolastica, prof.ssa Anna Di Nizio. “Per poter partecipare all’iniziativa è necessario inoltrare la candidatura di un progetto. Siamo orgogliosi del fatto che, tra le tante domande pervenute, sia stata selezionata proprio quella della nostra scuola. Come potete immaginare le candidature sono numerose, provengono da scuole di tutto il mondo e vengono valutate sulla base di diversi criteri, tra i quali la qualità del progetto didattico.... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Gli studenti del “D’Annunzio” dialogano con l’equipaggio in orbita sulla Stazione spaziale internazionale

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