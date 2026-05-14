Agricoltura e IA | le eurodeputate dialogano con gli studenti sul nuovo agri-hub di Taviano

Un incontro online ha coinvolto studenti di un istituto superiore, con focus su agricoltura e intelligenza artificiale. Le eurodeputate hanno discusso di innovazione tecnologica, di come si sviluppa la filiera agricola nel Salento e del ruolo delle istituzioni europee nel settore. Durante la sessione, sono stati affrontati anche i progetti relativi al nuovo agri-hub di Taviano, un'iniziativa che punta a integrare le tecnologie digitali nel settore agricolo della regione. L'evento ha promosso un confronto diretto tra rappresentanti europee e giovani studenti del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui