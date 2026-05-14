Agricoltura e IA | le eurodeputate dialogano con gli studenti sul nuovo agri-hub di Taviano
Un incontro online ha coinvolto studenti di un istituto superiore, con focus su agricoltura e intelligenza artificiale. Le eurodeputate hanno discusso di innovazione tecnologica, di come si sviluppa la filiera agricola nel Salento e del ruolo delle istituzioni europee nel settore. Durante la sessione, sono stati affrontati anche i progetti relativi al nuovo agri-hub di Taviano, un'iniziativa che punta a integrare le tecnologie digitali nel settore agricolo della regione. L'evento ha promosso un confronto diretto tra rappresentanti europee e giovani studenti del territorio.
CASARANO – Innovazione tecnologica, internazionalizzazione della filiera agricola salentina e dialogo diretto tra istituzioni europee e studenti del territorio sono stati i temi al centro dell'incontro online che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto superiore “Antonio De Viti De. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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