Pista di jogging e area fitness outdoor Cecere presenta il progetto

Da casertanews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nicola Cecere, candidato sindaco della lista civica "Capodrise Libera", presenta uno degli interventi concreti del suo programma elettorale: la realizzazione di una pista di jogging protetta e segnalata nel quartiere San Donato, lungo i marciapiedi e i viali alberati di via Cagliari e via Roma. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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