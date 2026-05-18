Pista di jogging e area fitness outdoor Cecere presenta il progetto

Nicola Cecere, candidato sindaco della lista civica "Capodrise Libera", presenta uno degli interventi concreti del suo programma elettorale: la realizzazione di una pista di jogging protetta e segnalata nel quartiere San Donato, lungo i marciapiedi e i viali alberati di via Cagliari e via Roma. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

30 Days of Running 30 Minutes Daily - Heres What Happened

Sullo stesso argomento

Fitness outdoor, corsa cittadina e area kids: due giorni di sport con Palextra ExperienceFano (Pesaro e Urbino) giovedì 7 maggio 2026 - Due giorni di allenamenti all’aperto, corsi fitness, cycling, boot camp e attività dedicate anche ai...

Playground e area per i cani nel quartiere San Donato, Cecere svela il progetto a 'costo zero'Il candidato sindaco Nicola Cecere (Capodrise Libera) ha illustrato in un video un progetto per trasformare lo spazio pubblico comunale di via...

Sapete cosa fanno 120 bambine e bambini in un campo d'atletica? La festa dello #sport Io distrutto x.com

Un pilota medio può guidare una macchina di F1 su un circuito più velocemente di quanto possa fare Max Verstappen? reddit

Pista ghiaccio intorno statua di Pavarotti a Pesaro, è polemicaIl Comune di Pesaro quest'anno ha deciso di riproporre la pista di ghiaccio per il pattinaggio, assente nel 2024, posizionandola però intorno alla statua del grande tenore Luciano Pavarotti, morto nel ... ansa.it

Policlinico di Bari. Nuova isola ecologica e pista jogging, obiettivo farne un parco urbanoPresente all’inaugurazione il Governatore Emiliano: Da fortino che separava il resto della città dall’Ospedale il Policlinico sta diventando un luogo ordinato, pulito e sicuro. Il dg: Questo ... quotidianosanita.it