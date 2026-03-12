Lazio un centro sportivo di Latina per Vincenzo D' Amico

A Latina è stato inaugurato un centro sportivo dedicato a Vincenzo D'Amico, ex calciatore e figura importante nel mondo del calcio. L'evento si è svolto ieri nella città natale di D'Amico, con la presenza di rappresentanti locali e appassionati. Il nuovo impianto sarà utilizzato per attività sportive e come spazio di memoria per la carriera del calciatore.

Un centro sportivo per ricordare una leggenda come Vincenzo D'Amico. Ieri a Latina, città natale del calciatore capace di vincere lo scudetto nel 1974 con la maglia biancoceleste, è stato inaugurato un impianto destinato ai giovani e alla comunità, un luogo dove ragazzi e ragazze potranno crescere, allenarsi e condividere la propria passione per lo sport. All'evento hanno preso parte anche il calciatore della Lazio, Toma Basic, e la calciatrice della Lazio Women, Giulia Mancuso, insieme ad alcuni dirigenti della società. «Dedicare un campo a Vincenzo D'Amico - si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del club - significa custodirne la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Campo sportivo "Vincenzo D'Amico", inaugurazione a febbraioSarà inaugurato a febbraio il nuovo campo sportivo outdoor "Vincenzo D'Amico" in Q4 a Latina.

Vincenzo Taddeo è il acquisto del Benacquista LatinaQuesto testo espone in modo chiaro e sintetico le norme principali legate all'uso delle risorse visive, al trattamento dei dati e alle informazioni...

