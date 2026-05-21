L'Atalanta sta spingendo per avere Sarri come allenatore, mentre il Napoli preferisce non aspettare troppo a lungo. La società partenopea ha confermato che Conte non sarà più alla guida della squadra e sta cercando un sostituto che possa prendere in mano la squadra nel più breve tempo possibile. La panchina dei partenopei si trova senza un tecnico stabile e si cerca un nuovo allenatore che possa mantenere gli standard di vittorie raggiunti finora.

Il messaggio arriva forte e chiaro: il Napoli non ha tempo da perdere. Appurato che Conte non sarà più il tecnico dei partenopei, urge capire chi prenderà le redini di una panchina diventata piuttosto pesante e ormai abituata a un certo gusto per le vittorie. La pista Sarri, che nei giorni scorsi sembrava caldissima, sta lentamente iniziando a raffreddarsi, con il tecnico di Figline finito nel mirino dell’Atalanta di Giuntoli e il Napoli non intenzionato ad aspettare troppo. Il punto di Alfredo Pedullà. Sarri-Napoli, i partenopei non aspetteranno all’infinito. Riporta Pedullà: “Maurizio Sarri sta per decidere il suo futuro: il Napoli aspetta una risposta e non ha troppa voglia di attendere a lungo, ma l’Atalanta ha alzato il pressing come raccontato nell’esclusiva di qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Atalanta insiste per Sarri e il Napoli non ha voglia di aspettare troppo

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