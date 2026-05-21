L’Aston Villa ha conquistato la vittoria in Europa League davanti a un pubblico internazionale, tra cui il principe William. La finale si è disputata a Istanbul, con l’Aston Villa che ha battuto il club avversario con un punteggio di 1-0. L’allenatore della squadra ha raggiunto un record personale grazie a questa vittoria, mentre l’Inghilterra si prepara ad avere fino a sei squadre qualificate alla prossima Champions League. La competizione si è svolta senza sorprese, con l’inglese che ha dominato la finale.

Per il secondo anno consecutivo l’Europa League parla inglese. Finale senza storia al ‘Besiktas Park’ di Istanbul, con l’Aston Villa di Unai Emery che travolge 3-0 il Friburgo e si impone per la prima volta nella competizione: è il primo trofeo europeo dopo 44 anni, quando l’Aston Villa vinse la Coppa dei Campioni nel 1982. E la Premier League adesso può avere sei squadre nella Champions League 2026 27. In gol per gli inglesi Youri Tielemans al 41esimo, raddoppio di Buendia al 48esimo del primo tempo. Chiude il match il terzo gol di Rogers al 58esimo. Unai Emery si conferma re dell’Europa League: l’allenatore spagnolo ha vinto infatti per la quinta volta la competizione su sei finali giocate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Aston Villa vince l’Europa League sotto gli occhi del principe William: Emery da record. Ora l’Inghilterra può avere 6 squadre nella prossima Champions

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