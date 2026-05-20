Aston Villa segna principe William ‘impazzisce’ | gioia in finale di Europa League

Il 20 maggio, il principe William si è recato a Istanbul per assistere alla finale di Europa League, tra l’Aston Villa e il Friburgo. La partita si è svolta nel pomeriggio e ha visto i tifosi della squadra inglese esultare dopo i gol segnati durante l’incontro. Tra i presenti, anche il membro della famiglia reale si è mostrato molto coinvolto, mentre i supporter inglesi hanno celebrato la vittoria del club. La finale si è conclusa con il risultato favorevole per l’Aston Villa.

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(Adnkronos) – Il principe William 'impazzisce' per l'Aston Villa a Istanbul. Oggi, mercoledì 20 maggio, l'erede al trono di Buckingham Palace è volato in Turchia per la finale di Europa League tra i suoi Villans, di cui è tifosissimo, e il Friburgo. Già nel primo tempo la gioia di William è scoppiata in tribuna, con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Prince William arrives at the Europa League final to cheer on his beloved Aston Villa Sullo stesso argomento Leggi anche: L’Aston Villa conquista la finale Tutta la gioia del principe William Aston Villa-Friburgo la finale di Europa LeagueI Villans travolgono il Nottingham Forset nel derby di Londra, i tedeschi ribaltano il Braga BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Saranno Aston Villa e... Friburgo-Aston Villa 0-3 | Due CAPOLAVORI e Rogers: Emery verso la leggenda | OneFootballUn'occasione enorme per i tedeschi che possono qualificarsi direttamente in Champions League, mentre i Villans sono già certi della qualificazione. Per Unai Emery sarebbe la 5° Europa League vinta e i ... onefootball.com Friburgo-Aston Villa 0-1 | CAPOLAVORO Tielemans: gol al volo! Cash da rosso? | OneFootballUn'occasione enorme per i tedeschi che possono qualificarsi direttamente in Champions League, mentre i Villans sono già certi della qualificazione. Per Unai Emery sarebbe la 5° Europa League vinta e i ... onefootball.com