Aston Villa segna principe William ‘impazzisce’ | gioia in finale di Europa League

Da webmagazine24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio, il principe William si è recato a Istanbul per assistere alla finale di Europa League, tra l’Aston Villa e il Friburgo. La partita si è svolta nel pomeriggio e ha visto i tifosi della squadra inglese esultare dopo i gol segnati durante l’incontro. Tra i presenti, anche il membro della famiglia reale si è mostrato molto coinvolto, mentre i supporter inglesi hanno celebrato la vittoria del club. La finale si è conclusa con il risultato favorevole per l’Aston Villa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Il principe William 'impazzisce' per l'Aston Villa a Istanbul. Oggi, mercoledì 20 maggio, l'erede al trono di Buckingham Palace è volato in Turchia per la finale di Europa League tra i suoi Villans, di cui è tifosissimo, e il Friburgo. Già nel primo tempo la gioia di William è scoppiata in tribuna, con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Prince William arrives at the Europa League final to cheer on his beloved Aston Villa

Video Prince William arrives at the Europa League final to cheer on his beloved Aston Villa

Sullo stesso argomento

Leggi anche: L’Aston Villa conquista la finale Tutta la gioia del principe William

Aston Villa-Friburgo la finale di Europa LeagueI Villans travolgono il Nottingham Forset nel derby di Londra, i tedeschi ribaltano il Braga BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Saranno Aston Villa e...

aston villa aston villa segna principeFriburgo-Aston Villa 0-3 | Due CAPOLAVORI e Rogers: Emery verso la leggenda | OneFootballUn'occasione enorme per i tedeschi che possono qualificarsi direttamente in Champions League, mentre i Villans sono già certi della qualificazione. Per Unai Emery sarebbe la 5° Europa League vinta e i ... onefootball.com

aston villa aston villa segna principeFriburgo-Aston Villa 0-1 | CAPOLAVORO Tielemans: gol al volo! Cash da rosso? | OneFootballUn'occasione enorme per i tedeschi che possono qualificarsi direttamente in Champions League, mentre i Villans sono già certi della qualificazione. Per Unai Emery sarebbe la 5° Europa League vinta e i ... onefootball.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web