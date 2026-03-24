La Premier può avere 7 squadre nella prossima Champions League | quali sono le combinazioni

La Premier League ha già la certezza di avere la quinta squadra nella prossima Champions, ma potrebbe averne sei o addirittura sette. Un paio di combinazioni potrebbero regalare un sogno alla settima classifica del campionato inglese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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