L’assemblea privata di Confindustria approva all’unanimità tutte le proposte

L’assemblea privata dei Delegati di Confindustria si è svolta oggi nell’Auditorium della Tecnica di Viale dell’Astronomia. Durante l’incontro, è stata discussa e approvata all’unanimità la riforma dello Statuto dell’associazione. La modifica riguarda diverse aree, con particolare attenzione alla governance e alla composizione delle strutture interne. La riunione si è conclusa con il via libera unanime alle proposte di modifica, senza ulteriori interventi o votazioni successive.

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