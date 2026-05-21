L’assemblea privata di Confindustria approva all’unanimità tutte le proposte
L’assemblea privata dei Delegati di Confindustria si è svolta oggi nell’Auditorium della Tecnica di Viale dell’Astronomia. Durante l’incontro, è stata discussa e approvata all’unanimità la riforma dello Statuto dell’associazione. La modifica riguarda diverse aree, con particolare attenzione alla governance e alla composizione delle strutture interne. La riunione si è conclusa con il via libera unanime alle proposte di modifica, senza ulteriori interventi o votazioni successive.
L’Assemblea privata dei Delegati di Confindustria, riunita oggi nell’Auditorium della Tecnica di Viale dell’Astronomia, ha approvato all’unanimità la riforma dello Statuto, introducendo novità significative in materia di governance, composizione della squadra di Presidenza e procedura di rinnovo del Presidente. La revisione nasce da un’esigenza emersa nel corso delle consultazioni per il rinnovo della presidenza confederale del 2024 alla quale il presidente Orsini e la sua squadra hanno dato seguito costituendo la Commissione di Riforma. Tra i principali interventi figura l’ampliamento della squadra dei Vice Presidenti che passa dagli attuali dieci fino a un massimo di sedici, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di rappresentanza, la responsabilità sulle deleghe tematiche e la partecipazione all’interno della governance confederale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Sullo stesso argomento
L’assemblea privata di Confindustria approva all’unanimità la riforma dello statutoL’Assemblea privata dei Delegati di Confindustria, riunita oggi nell’Auditorium della Tecnica di Viale dell’Astronomia, ha approvato all’unanimità la...
Leggi anche: Le proposte Ue contro il caro energia: voucher e tagli alle accise solo per i vulnerabili. No alla tassa sugli extra-profitti: “Manca l’unanimità”
SAVE THE DATE Lunedì 25 maggio 2026 Assemblea Generale dei Soci (parte privata) Auditorium Calegari – Confartigianato Imprese Bergamo (via Torretta 12, Bergamo) Ore 18.30 – Assemblea Generale Straordinaria Ore 19.00 – 81ª Assemblea facebook
IX Assemblea elettiva nazionale #Cia Dall’ #AuditoriumAntonianum a #Roma al via la sessione privata con #delegati da tutto il #territorio Domani il grande evento pubblico L’agenda bit.ly/4d16vyi La #diretta sul @sole24ore bit.ly/49hh91z x.com
Confindustria, il lucano Francesco Somma nominato vicepresidente nazionaleL’Assemblea privata di Confindustria che si è svolta nel a Roma ha approvato all’unanimità la nomina di Francesco Somma a vicepresidente nazionale di Confindustria con delega alla Cultura d’Impresa e ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Confindustria approva la riforma dello Statuto, vicepresidenti diventano 16L'Assemblea privata dei delegati di Confindustria ha approvato all'unanimità la riforma dello Statuto, introducendo novità significative in materia di governance, composizione della squadra di preside ... ansa.it