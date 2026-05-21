L’assemblea privata di Confindustria approva all’unanimità la riforma dello statuto

L’assemblea privata dei Delegati di Confindustria si è riunita oggi nell’Auditorium della Tecnica di Viale dell’Astronomia, approvando all’unanimità la riforma dello Statuto. La decisione riguarda alcune modifiche alla governance e alla composizione dell’organizzazione. La riunione ha visto la partecipazione di tutti i delegati presenti, senza voti contrari. La riforma introduce cambiamenti strutturali e di funzionamento rispetto alle versioni precedenti dello statuto. Nessun’altra decisione o dettaglio sui contenuti specifici è stato comunicato durante l’incontro.

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L’Assemblea privata dei Delegati di Confindustria, riunita oggi nell’Auditorium della Tecnica di Viale dell’Astronomia, ha approvato all’unanimità la riforma dello Statuto, introducendo novità significative in materia di governance, composizione della squadra di Presidenza e procedura di rinnovo del Presidente. La revisione nasce da un’esigenza emersa nel corso delle consultazioni per il rinnovo della presidenza confederale del 2024 alla quale il presidente Orsini e la sua squadra hanno dato seguito costituendo la Commissione di Riforma. Tra i principali interventi figura l’ampliamento della squadra dei Vice Presidenti che passa dagli attuali dieci fino a un massimo di sedici, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di rappresentanza, la responsabilità sulle deleghe tematiche e la partecipazione all’interno della governance confederale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - L’assemblea privata di Confindustria approva all’unanimità la riforma dello statuto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trentino-Alto Adige: il Parlamento approva la riforma dello Statuto? Punti chiave Come cambieranno i servizi per le famiglie delle valli trentine? Perché la riforma risolve i conflitti nati nel 2001? Chi ha... Trentino, Meloni: "Traguardo storico la riforma dello Statuto""L'approvazione definitiva in Parlamento della riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige è un traguardo storico. IX Assemblea elettiva nazionale #Cia Dall’ #AuditoriumAntonianum a #Roma al via la sessione privata con #delegati da tutto il #territorio Domani il grande evento pubblico L’agenda bit.ly/4d16vyi La #diretta sul @sole24ore bit.ly/49hh91z x.com Il lucano Francesco Somma nominato vicepresidente nazionale di ConfindustriaL'Assemblea privata di Confindustria che si è svolta nel a Roma ha approvato all'unanimità la nomina di Francesco Somma a vicepresidente nazionale di Confindustria con delega alla Cultura d'Impresa e ... ansa.it Confindustria approva la riforma dello Statuto, vicepresidenti diventano 16L'Assemblea privata dei delegati di Confindustria ha approvato all'unanimità la riforma dello Statuto, introducendo novità significative in materia di governance, composizione della squadra di preside ... ansa.it