La Commissione europea ha presentato nuove proposte per affrontare il caro energia, tra cui voucher e riduzioni delle accise riservate ai consumatori più vulnerabili. È stata inoltre respinta l’introduzione di una tassa sugli extra-profitti delle imprese energetiche, poiché manca l’accordo unanime tra gli Stati membri. Queste misure fanno parte di un pacchetto volto a gestire l’aumento dei prezzi dell’energia e a sostenere le categorie più colpite.

La Commissione europea prova a dare una risposta alla crisi energetica. Così ha presentato il nuovo pacchetto di misure AccelerateEU con l’intento, spiegano, di fornire “misure di sostegno, sia immediate sia strutturali, ai cittadini e alle imprese europee”, come annunciato dalla presidente Ursula von der Leyen. “Dobbiamo accelerare la transizione verso energie pulite prodotte internamente – ha aggiunto – Questo ci garantirà l’indipendenza e la sicurezza energetica e ci permetterà di affrontare meglio le tempeste geopolitiche”. E dal commissario all’Energia, Dan Jorgensen, arriva la conferma che la riapertura ai combustibili russi non sarà la soluzione alla crisi: “Non importeremo più nemmeno una molecola di energia russa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le proposte Ue contro il caro energia: voucher e tagli alle accise solo per i vulnerabili. No alla tassa sugli extra-profitti: “Manca l’unanimità”

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