L’assalto in villa a Lonate Pozzolo e il rapinatore ucciso a coltellate | i due complici pronti a patteggiare

Due uomini sospettati di aver preso parte a una tentata rapina in una villa di Lonate Pozzolo sono stati accusati e hanno presentato richiesta di giudizio immediato. L’episodio si è verificato a gennaio e si è concluso con un uomo ucciso a coltellate da uno dei complici. Le indagini sono state concluse e il procedimento giudiziario è stato avviato, con i due imputati che stanno valutando di patteggiare.

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Lonate Pozzolo (Varese) 21 maggio 2026 – Indagini chiuse e richiesta di giudizio immediato per i due presunti complici protagonisti della tentata rapina in villa finita nel sangue lo scorso gennaio a Lonate Pozzolo. L’indagine coordinata dalla pm della Procura di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, ha riguardato Paolo Tonapam, 46 anni, e il 18enne Rayan Massa figlio di Adamo Massa, 37 anni esponente della comunità sinti torinese, ucciso da Jonathan Rivolta con una coltellata al petto la mattina del 14 gennaio nella villetta di quest’ultimo alla frazione Sant’Antonino. https:www.ilgiorno.itvaresecronacatentata-rapina-a-lonate-pozzolo-e20af59f Cos’era successo quella mattina . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’assalto in villa a Lonate Pozzolo e il rapinatore ucciso a coltellate: i due complici pronti a patteggiare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Furto in villa a Lonate Pozzolo, il ladro colpito con un coltello dal padrone di casa: muore Sullo stesso argomento Lonate Pozzolo: ladro ucciso, arrestato il terzo compliceUn tentativo di effrazione in una villa di Lonate Pozzolo, nella provincia di Varese, si è trasformato in tragedia il 14 gennaio scorso quando un... Ladro ucciso in una villetta a Lonate Pozzolo, preso anche il presunto palo della bandaVarese, 12 marzo 2026 – È stato arrestato ieri, mercoledì 11 marzo, il terzo presunto complice nella tentata rapina avvenuta in una villetta a Lonate...