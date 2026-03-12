Lonate Pozzolo | ladro ucciso arrestato il terzo complice

A Lonate Pozzolo, nella provincia di Varese, il 14 gennaio scorso, un tentativo di effrazione in una villa si è concluso con la morte di un ladro durante uno scontro con il proprietario. Un terzo complice è stato arrestato nelle ore successive. La vicenda ha coinvolto due persone decedute e una in custodia.

Un tentativo di effrazione in una villa di Lonate Pozzolo, nella provincia di Varese, si è trasformato in tragedia il 14 gennaio scorso quando un ladro è stato ucciso durante lo scontro con il proprietario. Mentre il giovane complice si è già costituito e il padre ferito a morte è deceduto all’ospedale di Magenta, i carabinieri hanno arrestato il terzo uomo coinvolto nel colpo. L’evento ha scosso la comunità del Varesotto, evidenziando le dinamiche della criminalità locale e l’intervento delle forze dell’ordine che hanno chiuso il cerchio intorno ai responsabili. La vicenda non riguarda solo un singolo episodio criminoso, ma tocca temi sensibili come la legittima difesa e la rete dei reati contro il patrimonio nelle province lombarde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

