ladro ucciso in una villetta a lonate pozzolo preso anche il presunto palo della banda

Nella giornata di ieri a Lonate Pozzolo un ladro è stato ucciso durante un tentativo di furto in una villetta. Contestualmente, è stato arrestato il terzo sospetto che avrebbe aiutato la banda. La polizia ha inoltre fermato un uomo ritenuto il presunto palo del gruppo coinvolto nel colpo. Le forze dell'ordine continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Varese, 12 marzo 2026 – È stato arrestato ieri, mercoledì 11 marzo, il terzo presunto complice nella tentata rapina avvenuta in una villetta a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, lo scorso 14 gennaio ai danni di Jonathan Rivolta, il proprietario dell'abitazione che ha ucciso Adamo Massa, pregiudicato domiciliato in un campo rom a Torino. Lo scorso quattro febbraio, invece, era stato fermato Rayan Massa, 18 anni, incensurato, figlio di Adamo Massa, anche lui presente al momento della tentata rapina nell'abitazione di Rivolta. La versione di Rayan, il figlio complice del ladro ucciso dal padrone di casa: "C'ero ma sono rimasto fuori" L'arresto.

