L' Asfo in prima linea per la Giornata Mondiale dell’Esofagite Eosinofila | oltre 120 casi a Pordenone
Il 22 maggio si celebra la Giornata Mondiale dell’Esofagite Eosinofila, un evento promosso dall'associazione ESEO Italia con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia infiammatoria cronica dell’esofago. A Pordenone, sono stati segnalati oltre 120 casi di questa condizione, che spesso rimane sotto diagnose. L’iniziativa coinvolge associazioni, medici e pazienti, con il fine di aumentare la consapevolezza su questa malattia che interessa tutte le fasce di età.
Il 22 maggio sarò la Giornata Mondiale dell’Esofagite Eosinofila. Un'iniziativa, promossa dall'associazione ESEO Italia, nata allo scopo di sensibilizzare la popolazione su questa patologia infiammatoria cronica dell'esofago, spesso sotto diagnosticata ma in costante aumento in tutte le fasce. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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