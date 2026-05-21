L' Asfo in prima linea per la Giornata Mondiale dell’Esofagite Eosinofila | oltre 120 casi a Pordenone

Da pordenonetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 maggio si celebra la Giornata Mondiale dell’Esofagite Eosinofila, un evento promosso dall'associazione ESEO Italia con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia infiammatoria cronica dell’esofago. A Pordenone, sono stati segnalati oltre 120 casi di questa condizione, che spesso rimane sotto diagnose. L’iniziativa coinvolge associazioni, medici e pazienti, con il fine di aumentare la consapevolezza su questa malattia che interessa tutte le fasce di età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 22 maggio sarò la Giornata Mondiale dell’Esofagite Eosinofila. Un'iniziativa, promossa dall'associazione ESEO Italia, nata allo scopo di sensibilizzare la popolazione su questa patologia infiammatoria cronica dell'esofago, spesso sotto diagnosticata ma in costante aumento in tutte le fasce. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Esofagite Eosinofila: Sfide e Ricerca a RomaCosa: Il XXXII Congresso nazionale delle Malattie Digestive, con un focus speciale promosso dalla SIGE sulle patologie gastrointestinali eosinofile.

Eseo Italia: Come riconoscere l’esofagite eosinofilaIl vademecum “Riconosci segni e sintomi” distribuito in tutta Italia durante open day e incontri presso le strutture sanitarie - Roma – Favorire una...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web