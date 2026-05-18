Eseo Italia ha pubblicato un decalogo con i sintomi più frequenti per aiutare a riconoscere l’esofagite eosinofila. L’obiettivo è facilitare una diagnosi tempestiva delle patologie gastrointestinali eosinofile. La guida si rivolge a chi sospetta di poter soffrire di questa condizione e presenta segnali indicativi da tenere sotto controllo. La pubblicazione si inserisce in un percorso di sensibilizzazione sulla diagnosi precoce di queste patologie, che possono influire sulla qualità di vita dei pazienti.

Il vademecum “Riconosci segni e sintomi” distribuito in tutta Italia durante open day e incontri presso le strutture sanitarie - Roma – Favorire una diagnosi precoce delle patologie gastrointestinali eosinofile, attraverso un decalogo con i sintomi più comuni. È questo l’obiettivo della campagna lanciata da ESEO Italia che, per tutto il mese di maggio, nel corso degli open day nelle strutture sanitarie e negli incontri per sensibilizzare personale sanitario e pazienti distribuirà l’opuscolo “Riconosci segni e sintomi”, che contiene preziosi consigli per arrivare ad una diagnosi corretta delle patologie. Nel decalogo distribuito da ESEO Italia sono contenute dieci domande individuate da medici e specialisti, utili per riconoscere i sintomi e indirizzare una corretta diagnosi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Eseo Italia: Come riconoscere l’esofagite eosinofila

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