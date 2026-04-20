Esofagite Eosinofila | Sfide e Ricerca a Roma

A Roma si svolge il XXXII Congresso nazionale delle Malattie Digestive, con un'attenzione particolare rivolta alle patologie gastrointestinali eosinofile. L’evento riunisce specialisti e ricercatori per discutere delle ultime scoperte e delle sfide legate all’esofagite eosinofila. Durante il congresso vengono presentati studi e aggiornamenti clinici riguardanti questa condizione, con un focus speciale promosso dalla Società Italiana di Gastroenterologia.

Cosa: Il XXXII Congresso nazionale delle Malattie Digestive, con un focus speciale promosso dalla SIGE sulle patologie gastrointestinali eosinofile.. Dove e Quando: A Roma, nelle giornate comprese dal 16 al 18 aprile 2026.. Perché: Per accendere i riflettori su una malattia infiammatoria cronica non più considerata rara, affrontando il grave problema del ritardo diagnostico e le nuove frontiere terapeutiche.. La capitale italiana si conferma ancora una volta un palcoscenico di fondamentale importanza per il progresso medico e scientifico. Dal 16 al 18 aprile 2026, Roma ospita il XXXII Congresso nazionale delle Malattie Digestive, un evento di altissimo profilo accademico promosso dalla FISMAD (Federazione Italiana delle Società delle Malattie dell’Apparato Digerente).🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Esofagite Eosinofila: Sfide e Ricerca a Roma Notizie correlate Esofagite eosinofila, in Italia la prima terapia per bambini tra 1 e 11 anni(Adnkronos) – Anche in Italia è disponibile il primo trattamento dell’esofagite eosinofila (Eoe) in età pediatrica. IGE 2026, a Roma il confronto sul futuro del gaming tra sfide del mercato, ricerca e nuove regoleSi è aperta oggi a Roma l’edizione 2026 dell’Italian Gaming Expo & Conference (IGE), appuntamento di riferimento per il settore del gaming... Una raccolta di contenuti Si parla di: Sintomi confusi con reflusso e dispepsia: così l’esofagite eosinofila resta invisibile per anni. Sintomi confusi con reflusso e dispepsia: così l’esofagite eosinofila resta invisibile per anniOggi arrivano le prime terapie mirate, ma la sfida resta riconoscerla in tempo Roma, 20 aprile 2026 - Le malattie gastrointestinali eosinofile (EGID) sono disturbi infiammatori cronici caratterizzati ... insalutenews.it Esofagite eosinofila, Eseo: riconoscerla come malattia cronicaRoma, 22 mag. (askanews) – Con la Giornata europea dell’esofagite eosinofila si è conclusa la Settimana delle patologie eosinofile, con tante iniziative con ambulatori, sui canali social, attraverso ... affaritaliani.it