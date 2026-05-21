L' arte al servizio della consapevolezza | GUARDA
Da sempre, l’arte rappresenta uno strumento potente per esprimere tematiche sociali e sensibilizzare il pubblico. Alcune esposizioni e iniziative artistiche si concentrano sulla promozione della consapevolezza riguardo a questioni di attualità, coinvolgendo direttamente i visitatori. Attraverso opere visive, installazioni e performance, si cerca di stimolare riflessioni e discussioni su temi come diritti umani, ambiente e disuguaglianze. In alcune occasioni, queste manifestazioni hanno attirato un gran numero di persone, generando un impatto che va oltre l’estetica.
Arte e impegno sociale: un'unione affatto scontata, che quando scatta però può raggiungere risultati incredibili. Barbara De Nuntis, attrice e giornalista, ne è un esempio formidabile, affiancando sin dagli esordi la sua carriera artistica ad un costante impegno nella lotta contro la violenza sulle donne. Dal cortometraggio pluripremiato “Amnesia” al suo podcast “Sintonia Barbara” - in cui informa e connette il pubblico più giovane con le storie personali di donne eccezionali nel proprio ambito lavorativo che sono diventate punti di riferimento imprescindibili nell'universo femminile italiano – ci ha raccontato la sua “missione” nella nuova puntata di “Giovani Periferie”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Art, Ecology, and Activism: A Conversation with Daniela Naomi Molnar
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