Giovani Periferie | sconfiggere il bullismo con la consapevolezza | GUARDA

Secondo i dati pubblicati dall’ISTAT nel giugno 2025, un ragazzo su cinque tra gli 11 e i 19 anni ha subito atti di bullismo. Il 68% dei giovani in questa fascia di età ha vissuto esperienze di comportamenti offensivi, non rispettosi o violenti, sia nel mondo digitale che nella vita reale. Questi numeri evidenziano la diffusione del fenomeno tra i giovani e la sua presenza nelle diverse sfere quotidiane.

Secondo i dati ISTAT pubblicati nel giugno 2025, un ragazzo su cinque subisce atti di bullismo: il 68% dei giovani tra gli 11 e i 19 anni ha sperimentato comportamenti offensivi, non rispettosi eo violenti, sia online o che offline. E i più colpiti sono proprio i giovanissimi tra gli 11 e i 13 anni (23,7%), rispetto ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni (19,8%). Una situazione che sfiora l'emergenza. Ed è dall'esigenza di promuovere lo sport come elemento concreto di lotta e prevenzione a questi fenomeni, ma anche dalla necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica sul grande valore dell'inclusività che nasce l'ONBD, l'osservatorio nazionale contro il bullismo ed il disagio giovanile.🔗 Leggi su Iltempo.it

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