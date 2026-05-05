A Ribolla la memoria della tragedia mineraria torna a farsi viva anche attraverso l’arte. È stata inaugurata ieri, nel Pozzo Camorra, la mostra di arte contemporanea ’Il paradiso all’inferno’ dell’artista Leonardo Cambri, inserita nel programma delle commemorazioni della strage del 4 maggio 1954. Un evento che si lega direttamente a uno degli episodi più drammatici della storia mineraria italiana: l’esplosione di grisou che costò la vita a 43 minatori, segnando profondamente non solo la comunità locale ma l’intero Paese. A distanza di 72 anni, ieri si è vissuto il ricordo di quella tragedia prima con una commemorazione alla presenza di numerose autorità e tanta partecipazione di pubblico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eventi per ’La Miniera a Memoria’. Vedere ’Il Paradiso all’inferno’ con l’arte al servizio della storia

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Eventi per ’La Miniera a Memoria’. Vedere ’Il Paradiso all’inferno’ con l’arte al servizio della storia; Il Paradiso all’Inferno: al pozzo Camorra la mostra d’arte sulla tragedia di Ribolla; Cludinico, dove nasceva il carbone; Aragona, terza giornata al Parco minerario tra natura e memoria storica.

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