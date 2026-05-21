Un tifoso dei Gunners ha condiviso una foto insieme alla nonna dopo la vittoria della squadra in Premier League. La foto mostra i due sorridenti, con il tifoso che indossa una maglietta con il logo del club. La vittoria ha concluso una stagione ricca di sfide e attese, portando entusiasmo tra i sostenitori. La scena cattura un momento di gioia condivisa tra generazioni, sottolineando l’attaccamento alla squadra e il legame familiare. La pubblicazione ha ricevuto numerosi commenti di approvazione dai tifosi.

Nella foto del 2004, Richard è un ragazzone con i brufoli, il cappellino, la maglia dell’Arsenal e un braccio sulle spalle della nonna che veste la sciarpa dei Gunners. La squadra di Bergkamp ed Henry ha appena vinto la Premier. Nella foto postata l’altro giorno su Instagram, nipote e nonna, vestiti di Arsenal, hanno replicato la posa. Richard ora ha un faccione adulto da buon amico dei pub, il viso della nonna è segnato dalle rughe profonde di un tronco d’albero. Ma la luce degli occhi è rimasta intatta. Hanno atteso per 22 anni un nuovo trionfo, idealmente abbracciati. Anzi, la luce è ancora più intensa, perché l’attesa, il desiderio e anche le delusioni arroventano l’amore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L’Arsenal conosce l’arte del tempo e della pazienza. Come Richard (e sua nonna)

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