L’arte del lievito non conosce soste In città nasce ’Laboratorio Venturi’ | Il panettone anche in piena estate

A Ferrara è stato inaugurato il Laboratorio Venturi, un nuovo spazio dedicato ai lievitati artigianali. I fondatori, Filippo Venturi e Enrico Colombani, dopo i successi con Me Pizzeria, hanno deciso di puntare su un laboratorio che produce anche panettoni in piena estate. Il locale si concentra sulla lavorazione tradizionale del pane e dei dolci lievitati, con attenzione alle tecniche artigianali.

Nasce a Ferrara il Laboratorio Venturi. Dopo i riconoscimenti ottenuti con Me Pizzeria, Filippo Venturi ed Enrico Colombani danno vita a un nuovo progetto dedicato al mondo dei lievitati artigianali: Laboratorio Venturi. Per questa nuova avventura hanno scelto di coinvolgere Soccorsa Littero, professionista con una lunga esperienza nel settore della pasticceria e dei grandi lievitati, maturata tra Ferrara e Rovigo. Il laboratorio sarà dedicato alla produzione di grandi lievitati artigianali per tutto l’anno. Accanto ai grandi classici della tradizione, come panettone e colomba, verranno realizzati lievitati pensati per diverse ricorrenze e momenti dell’anno, declinati in gusti differenti, con ingredienti selezionati, forme sempre nuove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’arte del lievito non conosce soste. In città nasce ’Laboratorio Venturi’: "Il panettone anche in piena estate" Articoli correlati L’arte orafa entra in classe: all’Istituto “Vasari” di Arezzo nasce un laboratorio fra tradizione e innovazioneArezzo, 1 febbraio 2026 – L’arte orafa entra in classe: all’Istituto “Vasari” di Arezzo nasce un laboratorio fra tradizione e innovazione. S&P conferma rating BBB+ dell'Italia, alza outlook a positivo. Giorgetti: «La credibilità italiana non conosce soste»S&P conferma il rating dell'Italia 'BBB+' e alza l'outlook da stabile a positivo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Laboratorio Venturi Argomenti discussi: L’arte del lievito non conosce soste. In città nasce ’Laboratorio Venturi’: Il panettone anche in piena estate. Laboratorio-spettacolo sul pane. I segreti di lievito madre e farina. Storia d’amore per l’arte del ciboUn corso di educazione alla cultura di un alimento legato a doppio filo alle vicende del nostro Paese. L’attività ieri al biscottificio Piemonte con la titolare Margherita Dogliani e l’attore Tindaro ... lanazione.it Laboratori sull’arte nel ricordo di VenturiBella iniziativa a Loro Ciuffenna dove, all’interno degli asili nidi comunali, saranno esposte sei litografie del grande artista Venturino Venturi. Rappresentano bambini impegnati nelle attività ... lanazione.it