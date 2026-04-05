Pogacar non conosce limiti sua l' edizione numero 110 del Giro delle Fiandre

Tadej Pogacar ha vinto con ampio margine la 110ª edizione del Giro delle Fiandre. Lo sloveno, reduce dal suo primo successo alla Milano-Sanremo, si è aggiudicato questa classica belga per la terza volta in carriera, e per la seconda consecutiva. La gara si è conclusa con una vittoria chiara, lasciando poco spazio agli avversari.

Tadej Pogacar ( Uae Emirates ) ha vinto per distacco l’edizione n.110 del Giro delle Fiandre. Per lo sloveno, reduce dal primo successo nella Milano-Sanremo, è il terzo trionfo nella classicissima belga, il secondo consecutivo. Al termine dei quasi 280 chilometri da Anversa a Oudenaarde, Pogacar ha preceduto di una trentina di secondi l’olandese Mathieu van der Poel, accreditato come suo principale rivale. Terzo, a oltre un minuto, il belga Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pogacar non conosce limiti, sua l'edizione numero 110 del Giro delle Fiandre Leggi anche: Ciclismo, Pogacar vince il Giro delle Fiandre Tadej Poga?ar in vista del Giro delle Fiandre: “Evenepoel sarà un grande avversario perché è imprevedibile negli attacchi”Nel giorno della Santa Pasqua il Giro delle Fiandre regalerà non poche emozione agli appassionati.