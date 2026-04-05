Pogacar non conosce limiti sua l' edizione numero 110 del Giro delle Fiandre

Da feedpress.me 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tadej Pogacar ha vinto con ampio margine la 110ª edizione del Giro delle Fiandre. Lo sloveno, reduce dal suo primo successo alla Milano-Sanremo, si è aggiudicato questa classica belga per la terza volta in carriera, e per la seconda consecutiva. La gara si è conclusa con una vittoria chiara, lasciando poco spazio agli avversari.

Tadej Pogacar ( Uae Emirates ) ha vinto per distacco l’edizione n.110 del Giro delle Fiandre. Per lo sloveno, reduce dal primo successo nella Milano-Sanremo, è il terzo trionfo nella classicissima belga, il secondo consecutivo. Al termine dei quasi 280 chilometri da Anversa a Oudenaarde, Pogacar ha preceduto di una trentina di secondi l’olandese Mathieu van der Poel, accreditato come suo principale rivale. Terzo, a oltre un minuto, il belga Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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