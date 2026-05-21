L’arma del delitto di Chiara Poggi resta un mistero Ris | Forse più di una nascoste in asciugamano o zaino
Le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi continuano a mantenere il mistero sull'arma del delitto. Secondo i carabinieri del Ris, l'arma o le armi potrebbero essere state nascoste in un contenitore come uno zaino o avvolte in asciugamani o materiali simili. La ricerca si concentra su eventuali oggetti che potrebbero aver contenuto o essere stati utilizzati durante il crimine. Nessuna conferma ufficiale sulla natura o sull’identità dell’arma, che resta ancora da individuare.
"L'arma o le armi utilizzate sono state riposte all'interno di un contenitore (come ad esempio uno zaino) o avvolte in asciugamani o simili": ecco cosa svelano i carabinieri del Ris sull'oggetto (o più oggetti) con cui è stata uccisa Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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