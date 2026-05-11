Garlasco il VIDEO inedito che ricostruisce omicidio Chiara Poggi in 3D con l' avatar di Sempio Ris | Arma lavata e nascosta
Un nuovo video inedito ricostruisce in 3D l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, utilizzando l’avatar di Sempio. Il Ris di Cagliari ha analizzato il modello ematico, confermando che l’arma del delitto era stata lavata e nascosta. La ricostruzione digitale e le analisi scientifiche continuano a fare luce sui dettagli di quella notte, mentre rimangono ancora da chiarire alcuni aspetti della scena del crimine.
Le analisi del modello ematico affidate al Ris di Cagliari sul delitto Garlasco evidenziano che "l'arma che uccise Chiara venne lavata accuratamente e avvolta in un asciugamano o nascosta in uno zaino: fuori casa non sono state trovate tracce di sangue" Tra gli elementi agli atti della nuova.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Garlasco, la ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi in 3D con l’avatar di Andrea Sempio sulla scena del crimineNel video, agli atti del fascicolo della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, viene ricostruita in 3D una parte della villetta di Garlasco.
«L'arma che uccise Chiara Poggi lavata o avvolta in un asciugamano»: la ricostruzione dei Ris e il caso dei teli da mare scomparsiL'arma che uccise Chiara Poggi potrebbe essere stata lavata con estrema attenzione o riposta in un contenitore.
Argomenti più discussi: Garlasco: ecco il video inedito che ricostruisce la scena del delitto; Tutti gli elementi della procura contro Sempio: il particolare dei video sulla chiavetta usb, la frase pronunciata in falsetto e l'accusa del padre alla madre; Garlasco, Marco Poggi cambia versione. La Procura sapeva dei video intimi dal 2007 ma forse sbagliò l’interpretazione; Garlasco, perché i pm sentono Marco Poggi e le Cappa: Sempio, i video di Chiara, la password.
#Garlasco: ecco il video inedito che ricostruisce la scena del delitto Le immagini in 3D della perizia negli atti di indagine. Per la procura di Pavia, dopo il rifiuto di Chiara Poggi dell’approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, ci fu da parte dell’uomo un’ag - facebook.com facebook