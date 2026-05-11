Garlasco il VIDEO inedito che ricostruisce omicidio Chiara Poggi in 3D con l' avatar di Sempio Ris | Arma lavata e nascosta

Un nuovo video inedito ricostruisce in 3D l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, utilizzando l’avatar di Sempio. Il Ris di Cagliari ha analizzato il modello ematico, confermando che l’arma del delitto era stata lavata e nascosta. La ricostruzione digitale e le analisi scientifiche continuano a fare luce sui dettagli di quella notte, mentre rimangono ancora da chiarire alcuni aspetti della scena del crimine.

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