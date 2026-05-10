Le indagini sul caso di Chiara Poggi si sono concentrate su un dettaglio emerso dai rilievi dei Ris: l’arma del delitto potrebbe essere stata lavata accuratamente o avvolta in un asciugamano prima di scomparire. Aggiungono inoltre che alcuni teli da mare, trovati nel corso delle indagini, sono poi spariti, alimentando interrogativi sugli spostamenti e le manipolazioni di oggetti legati alla scena del crimine.

L'arma che uccise Chiara Poggi potrebbe essere stata lavata con estrema attenzione o riposta in un contenitore. Ne sono convinti i carabinieri del Ris di Cagliari alla luce dei risultati della Blood pattern analysis (BPA). Le ipotesi dei Ris «Com'è noto l'abitazione della famiglia Poggi è costituita da una villetta unifamiliare circondata da giardino con un muro perimetrale e separazione dalla strada pubblica e dalle abitazione confinanti - scrivono i carabinieri del Ris - Gli elementi informativi raccolti negli atti a disposizione del CTI non hanno mai evidenziato la presenza di segni di effrazione sugli infissi esterni dell'immobile.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «L'arma che uccise Chiara Poggi lavata o avvolta in un asciugamano»: la ricostruzione dei Ris e il caso dei teli da mare scomparsi

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Garlasco, consulenti dei Poggi: Chiara aggredita in cucina - Ore 14 del 13/01/2026

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