L’Arizona della Toscana Come si è trasformata la ’nuova’ Val di Merse

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Come cambia la percezione di un territorio. Venticinque anni fa, la testata della Val di Merse, tra Montieri e Chiusdino, era diventata un simbolo internazionali della rovina dell’ambiente: le ex miniere sature di ceneri di pirite avevano cominciato a rilasciare acqua rossa carica di arsenico e metalli pesanti. E anche le "roste" dinanzi alla confluenza tra il fosso Ribudelli e la Merse cominciavano a essere guardate con sospetto. Oggi - con in mezzo la milionaria opera di depurazione messa in piedi dalla Regione Toscana di concerto con l’Eni - quella stessa vallata è diventata. "l’Arizona della Toscana, un paesaggio straordinario dove la natura è dominata dal rosso più intenso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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