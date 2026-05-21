Come cambia la percezione di un territorio. Venticinque anni fa, la testata della Val di Merse, tra Montieri e Chiusdino, era diventata un simbolo internazionali della rovina dell’ambiente: le ex miniere sature di ceneri di pirite avevano cominciato a rilasciare acqua rossa carica di arsenico e metalli pesanti. E anche le "roste" dinanzi alla confluenza tra il fosso Ribudelli e la Merse cominciavano a essere guardate con sospetto. Oggi - con in mezzo la milionaria opera di depurazione messa in piedi dalla Regione Toscana di concerto con l’Eni - quella stessa vallata è diventata. "l’Arizona della Toscana, un paesaggio straordinario dove la natura è dominata dal rosso più intenso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "L’Arizona della Toscana". Come si è trasformata la ’nuova’ Val di Merse

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