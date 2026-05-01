Hotel di lusso anche la villa del ballerino e attore trasformata in un relais attende la nuova geografia dell' ospitalità

Lungo la via Emilia, nel cuore della Romagna, si trovano diversi hotel di lusso, tra cui una villa storica riconvertita in relais. Questi luoghi rappresentano un settore in evoluzione, mentre le strutture si preparano ad adattarsi alle nuove direttive e standard indicati da Michelin Hotels. La trasformazione interessa anche proprietà di rilievo, come la residenza di un ballerino e attore, ora destinata a diventare un punto di riferimento nel panorama dell’ospitalità regionale.

Sulla via Emilia, attraversando la Romagna, ci si imbatte in una costellazione di indirizzi che guardano con una certa trepidazione alla nuova geografia dell’ospitalità firmata Michelin Hotels. Alcuni di questi attendono ancora la promozione alla celebre Chiave, un riconoscimento che in Regione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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