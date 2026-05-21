L’Aquila si ferma per la Stracittadina | blocchi e viabilità chiusa
Domenica mattina, l’intera città rimarrà a piedi a causa della Stracittadina, una corsa podistica che coinvolge diverse zone del centro storico. Le autorità hanno disposto la chiusura di alcune strade principali e secondarie, rendendo inaccessibili molte vie durante l’evento. La viabilità sarà modificata con sensi di marcia invertiti e deviazioni, per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei residenti. I dettagli sui percorsi e le chiusure sono stati comunicati in anticipo per consentire agli automobilisti di pianificare gli spostamenti.
? Domande chiave Quali strade saranno completamente interdette al traffico domenica mattina?. Come cambieranno i sensi di marcia nelle vie del centro?. Dove si potrà parcheggiare per evitare la rimozione forzata?. A che ora riprenderà la normale circolazione nel cuore cittadino?.? In Breve Viale Collemaggio chiusa per transito e sosta dalle ore 8:00 alle 12:00.. Sensi unici temporanei in Via Pescara e Via Fortebraccio dalle 9:30 alle 12:00.. Divieto di transito generale da Piazza Palazzo a Viale F. Crispi dalle 9:30.. Percorso sportivo tra Piazzale Collemaggio e l'Emiciclo di Villa Comunale.. Domenica 24 maggio la dodicesima edizione della gara podistica Stracittadina Città dell’Aquila trasformerà il centro storico in un percorso sportivo tra le ore 10:00 e le ore 12:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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