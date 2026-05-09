Stracittadina dell’Aquila | l’idratazione corre lungo le vie del centro
Durante la corsa stracittadina nell’Aquila, i corridori avranno a disposizione punti di ristoro lungo il percorso. Questi punti sono stati predisposti per garantire l’idratazione senza inquinare il centro storico. Sono previste squadre di volontari e operatori incaricati di gestire i ristori e di assicurare che i materiali vengano smaltiti correttamente. La corsa si svolge in un’area urbana con molte vie aperte al pubblico.
? Domande chiave Come faranno i corridori a idratarsi senza inquinare il centro?. Chi scenderà in strada insieme agli atleti per gestire il ristoro?. Dove sarà posizionata l'autobotte per unire sport e memoria storica?. Perché la scelta del punto di rifornimento ha un valore simbolico?.? In Breve Ventuno dipendenti Gran Sasso Acqua Spa opereranno lungo il percorso della corsa.. Punto ristoro con autobotte posizionato in Piazza Duomo davanti alle Anime Sante.. Ristoro eco-friendly con bicchieri biodegradabili e gestione capillare dei rifiuti prodotti.. Presidente Ivo Pagliari promuove lo sport come strumento di coesione sociale locale.. Domenica 24 maggio la Stracittadina dell’Aquila porterà gli atleti tra le vie del capoluogo con il supporto tecnico di Gran Sasso Acqua Spa per garantire l’idratazione necessaria durante la corsa.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Una raccolta di contenuti
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