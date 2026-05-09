Stracittadina dell’Aquila | l’idratazione corre lungo le vie del centro

Durante la corsa stracittadina nell’Aquila, i corridori avranno a disposizione punti di ristoro lungo il percorso. Questi punti sono stati predisposti per garantire l’idratazione senza inquinare il centro storico. Sono previste squadre di volontari e operatori incaricati di gestire i ristori e di assicurare che i materiali vengano smaltiti correttamente. La corsa si svolge in un’area urbana con molte vie aperte al pubblico.

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