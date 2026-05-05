Nel prossimo periodo, alcune opere d’arte provenienti dal Trentino saranno trasportate in Abruzzo per essere sottoposte a lavori di restauro nei palazzi pubblici della regione. Il pubblico potrà assistere in diretta alle fasi di restauro, osservando da vicino i lavori di conservazione di alcuni capolavori. L’iniziativa prevede il trasferimento di pezzi di rilievo artistico da un territorio all’altro, per garantire interventi di manutenzione e tutela.

?? Cosa scoprirai Come potrà il pubblico assistere dal vivo al restauro dell'opera? Quali capolavori trentini arriveranno nei palazzi istituzionali dell'Abruzzo? Perché un dipinto danneggiato dal sisma è stato scelto come simbolo? Chi gestirà il trasporto di questi tesori tra le due regioni??? In Breve Restauro pubblico della tela di Berrettini al Castello del Buonconsiglio per la Perdonanza. Ritratto di Lampi in Palazzo Margherita per il millenario del Principato Vescovile 2027. Madonn .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino e Abruzzo: tesori d’arte si incontrano per l’Aquila

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