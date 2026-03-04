Un nuovo progetto proveniente dalla Calabria propone un habitat modulare per la Luna, pensato per accogliere anche privati. L’obiettivo è creare un villaggio lunare in grado di ospitare persone e strutture permanenti sulla superficie del satellite naturale. Si tratta di un’iniziativa che va oltre il semplice viaggio, puntando a stabilire una presenza duratura sulla Luna.

Dalla Calabria alla Luna: il Progetto Oxygen immagina un villaggio lunare aperto anche ai privati. Non si parla più soltanto di tornare sulla Luna, ma di restarci. E la sfida non riguarda più esclusivamente le grandi agenzie spaziali. Mentre Stati Uniti, Europa e Cina accelerano i propri programmi di esplorazione, una startup italiana con base in Calabria, iSaisei Corporation, sta lavorando allo sviluppo di Oxygen, un progetto di habitat lunari modulari pensati per sostenere una presenza umana prolungata sulla superficie del satellite. L’obiettivo è superare la logica delle missioni isolate e contribuire alla costruzione di infrastrutture permanenti, adattabili a diversi scenari: ricerca scientifica, basi operative e — per la prima volta in modo esplicito — missioni private. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Progetto Oxygen: habitat lunare modulare dalla Calabria

