L'appello della chef Chiara Pavan | Basta all'allevamento in gabbia | troppa sofferenza per gli animali

La chef veronese Chiara Pavan, riconosciuta con una Stella Verde Michelin per la sostenibilità, ha recentemente espresso il suo sostegno alla campagna promossa da Essere Animali. La proposta mira a eliminare l’uso delle gabbie negli allevamenti di animali destinati alla produzione alimentare, evidenziando la sofferenza causata da questa modalità di detenzione. Pavan ha condiviso un appello pubblico chiedendo di mettere fine a questa pratica considerata dannosa per gli animali.

La chef veronese Chiara Pavan, 1 Stella Verde Michelin per la sostenibilità, ha prestato volto e voce per sostenere la campagna di Essere Animali per eliminare le gabbie che limitano la libertà di movimento di tutte le specie animali allevate a fini alimentari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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