Sulla sede della Commissione europea un'azione contro gli animali in gabbia | Sede centrale dell’allevamento intensivo

A Bruxelles, il Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, è stato illuminato in segno di protesta da parte di Animal Equity. La manifestazione denuncia i ritardi nell’attuazione di misure per il benessere animale, in risposta all'iniziativa dei cittadini europei che ha raccolto circa un milione e mezzo di firme per chiedere la fine dell’allevamento in gabbia. La protesta si concentra sull’operato della Commissione in materia di tutela degli animali negli allevamenti intensivi.

Protesta di Animal Equity a Bruxelles: illuminato il Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, per denunciare i ritardi sul benessere animale a fronte della iniziativa dei cittadini europei che ha portato alla raccolta di un milione e mezzo di firme per fermare l'allevamento in gabbia. Nel mirino Ursula von der Leyen e altri commissari.🔗 Leggi su Fanpage.it

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6) Album presentato ai membri della Commissione dell'ONU nel 1950 a sostegno e dimostrazione delle realizzazioni italiane in Eritrea. Strutturato in sezioni: Asmara 1890 (p. 2) [in realtà sono foto posteriori, ca 1900-10]; Le città (pp. 3-40); Agricoltura, allevam - facebook.com facebook

@GiuseppeConteIT risponde alle accuse della maggioranza sulla Commissione d’inchiesta #Covid. #DanielaMorfino #DanielaMorfinoM5S #Movimento5Stelle #M5S #5Stelle x.com