Ricorso in Commissione europea per inadempienza Bianchi Lav | Un milione e mezzo di europei hanno chiesto lo stop all'allevamento in gabbia

Per la prima volta, la Commissione europea ha dovuto rispondere a un ricorso in merito a presunte inadempienze riguardanti le condizioni di allevamento degli animali. Il ricorso è stato presentato da Bianchi, rappresentante di Lav, e coinvolge circa un milione e mezzo di cittadini europei che chiedono lo stop all’allevamento in gabbia. La questione riguarda specificamente il rispetto delle normative europee in materia di benessere animale.

Per la prima volta in assoluto la Commissione europea ha dovuto rispondere ad un ricorso presentato da diverse associazioni e organizzazioni animaliste nell'ambito della campagna "End of the Cage Era" per non aver dato prosecuzione ad un impegno assunto nel 2021 nel presentare la legge che metta fine all'allevamento in gabbia degli animali d'allevamento, in base ad un'Iniziativa dei Cittadini Europei firmata da 1 milione e mezzo di persone.

