In vista delle prossime elezioni comunali, il sindacato autonomo di polizia ha ribadito la richiesta di riqualificare gli impianti sportivi della ex Cops. Il segretario provinciale del sindacato ha rivolto un appello ai candidati sindaci, sottolineando l’importanza di intervenire su quella struttura. La questione ha attirato l’attenzione pubblica, portando nuovamente al centro del dibattito la situazione degli impianti sportivi nella zona. La richiesta si inserisce nel quadro delle iniziative in vista delle elezioni comunali.

In vista delle imminenti elezioni comunali, il tema della riqualificazione degli impianti sportivi della ex Cops è tornato al centro dell’attenzione pubblica e Alessandro Patacconi, segretario provinciale del Sap, sindacato autonomo di polizia, ha voluto lanciare un appello ai candidati sindaci. "Riteniamo positivo che si parli di un luogo che per anni ha rappresentato un riferimento importante per lo sport e per la comunità fermana – spiega Patacconi -ma crediamo sia altrettanto necessario che il confronto avvenga con chiarezza e nel pieno rispetto della storia di quell’area. Ai candidati che hanno manifestato interesse per il recupero le strutture sportive chiediamo di tenere conto anche delle esigenze dei poliziotti fermani, che da tempo attendono risposte concrete su una vicenda che li riguarda direttamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’appello del Sap: "Riqualificate gli impianti ex Cops"

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